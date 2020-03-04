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محافظات

لتثبيت الكثبان الرملية.. تنفيذ مشروع سياحي شمال الخارجة بالوادي الجديد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:05 ص
تنفيذ مشروع سياحي
تنفيذ مشروع سياحي شمال الخارجة بالوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تنفيذ مشروع سياحي ترفيهي شمال مدينة الخارجة يهدف لخدمة المواطنين ولمنع حركة الكثبان الرملية بها.

وأكد الزملوط، خلال تفقده للمشروع، أن المشروع يتضمن استغلال منطقة الكثبان الرملية، ويضم ملاعب وقاعة أفراح واحتفالات وكافيتريا ومساحات خضراء وساحة انتظار للسيارات وركنا للأطفال.

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وأشاد المحافظ بفكرة المشروع الذي يهدف للحد من زحف الرمال المتحركة على الطريق السريع شمال المدينة والواصل مع جامعة الوادي الجديد.

وأضاف أن منطقة شمال مدينة الخارجة تشهد تنفيذ عدة مشروعات خدمية وترفيهية للمواطنين، بهدف إيجاد متنفس لسكان المدينة.

ولفت الزملوط، إلى تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة المطار شمال المدينة، حيث جرى تكليف المسئولين عن تنفيذ المشروع ومركز الخارجة، بإقامة مسطحات خضراء وزراعة أشجار ونباتات زينة وتخصيص حديقة للأطفال وكافيتريا وركن بيئي ودورات مياه لخدمة رواد الحديقة، وذلك لإضفاء مظهر حضاري بمدخل المحافظة.

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