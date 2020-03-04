كيتا يعتذر عن الاستمرار في تدريب الأوليمبي بعد التعادل مع الرجاء

اعتذر محمد كيتا المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأوليمبي، عن الاستمرار في منصبه بعد تأزم موقف الفريق في جدول مسابقة دوري القسم الثاني.





وتعادل الأوليمبي سلبيًا أمام ضيفه الرجاء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأوليمبي بوابور المياه.





وقال كيتا - في اعتذاره - : "شكرًا الأوليمبي العريق بذلت أقصى ما لدي ولم أبخل بأي جهد، وأعتذر للجماهير المحترمة عن عدم تلبية طموحهم وكنت أتمني إسعادهم وبالتوفيق لمن يتحمل المسئولية في الفترة المقبلة".





ويحتل الأوليمبي المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 16 نقطة.



