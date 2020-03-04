AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

«الصحة البريطانية» تدرس الاستعانة بأطباء على المعاش بسبب كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:09 ص
كرونا
كرونا
Advertisements
أ ش أ
قالت إدارة الصحة العامة في بريطانيا إنها ستتعاقد مع أطباء على المعاش في البلاد- إذا ما دعت الضرورة لذلك- وفق الخطة التي تدرسها الحكومة البريطانية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وجاءت الأنباء عن خطط إعادة نشر أطباء على المعاش في الوقت الذي يحذر فيه مديرو الصحة العامة في بريطانيا من الصعوبات التي ستعاني منها الإدارة إذا ما انتشر المرض في المملكة، وفق صحيفة "ذا جارديان".

وبالأمس أعلن عن إصابة 3 أشخاص بالمرض ما رفع عدد المرضى بكورونا في المملكة المتحدة إلى 23 ، من بين المصابين 2 عادا إلى البلاد من إيطاليا بينما الأخير جاء من آسيا وفق البروفيسور كريس ويتي مدير عام الصحة في إنجلترا.

ويجري الآن التحقيق حول إصابة ال 3 أشخاص في مدن جلوسترشير وهيرتفوردشير وبيركشير وأي شخص تعامل معهم.

وكان وزير الصحة مات هانكوك يستعد لإطلاق ما أسمته الوزارة تعزيز مساعي الحكومة للتجهيز لتعاملها مع المرض الوبائي في محاولة تأكيد للمجتمع أن الموقف تحت السيطرة.

وتعتبر بريطانيا في الوقت الحالي في مرحلة الاستعداد للتعامل مع المرض، حيث يجري التعامل مع الحالات بشكل فردي لمن تعامل مع من يعانون من كورونا.

كما تعد المملكة المتحدة في مرحلة "الاحتواء" حيث يجري عزل الحالات المشتبه بها، بالإضافة إلى تتبع من تعامل مع هذه الحالة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الفيروس إذا بدأ في الانتشار؛ فإن سلامة العامة تمثل عنصر ضغط على الصحة العامة في البلاد.
Advertisements

ترشيحاتنا

كوب قبل النوم.. 6 فوائد صحية من مغلي البقدونس

شريف أشرف: رحيلي عن الأهلي كان إجبارياً.. فيديو

ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي ..فيديو

عاوز تشتغل مضيف.. إليك هذه الفرصة

بعد نجاح عود البطل .. بشرى من نقابة المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات.. فيديو

أشرف عبد الباقي بيقدم قلة أدب بمسرح مصر ولا أعترف بفكرة الألقاب.. تصريحات مثيرة لـ محمد صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني