«الصحة البريطانية» تدرس الاستعانة بأطباء على المعاش بسبب كورونا

قالت إدارة الصحة العامة في بريطانيا إنها ستتعاقد مع أطباء على المعاش في البلاد- إذا ما دعت الضرورة لذلك- وفق الخطة التي تدرسها الحكومة البريطانية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).





وجاءت الأنباء عن خطط إعادة نشر أطباء على المعاش في الوقت الذي يحذر فيه مديرو الصحة العامة في بريطانيا من الصعوبات التي ستعاني منها الإدارة إذا ما انتشر المرض في المملكة، وفق صحيفة "ذا جارديان".





وبالأمس أعلن عن إصابة 3 أشخاص بالمرض ما رفع عدد المرضى بكورونا في المملكة المتحدة إلى 23 ، من بين المصابين 2 عادا إلى البلاد من إيطاليا بينما الأخير جاء من آسيا وفق البروفيسور كريس ويتي مدير عام الصحة في إنجلترا.





ويجري الآن التحقيق حول إصابة ال 3 أشخاص في مدن جلوسترشير وهيرتفوردشير وبيركشير وأي شخص تعامل معهم.





وكان وزير الصحة مات هانكوك يستعد لإطلاق ما أسمته الوزارة تعزيز مساعي الحكومة للتجهيز لتعاملها مع المرض الوبائي في محاولة تأكيد للمجتمع أن الموقف تحت السيطرة.





وتعتبر بريطانيا في الوقت الحالي في مرحلة الاستعداد للتعامل مع المرض، حيث يجري التعامل مع الحالات بشكل فردي لمن تعامل مع من يعانون من كورونا.





كما تعد المملكة المتحدة في مرحلة "الاحتواء" حيث يجري عزل الحالات المشتبه بها، بالإضافة إلى تتبع من تعامل مع هذه الحالة.



