النمسا واليونان تبحثان الأزمة المتصاعدة للاجئين على الحدود اليونانية التركية

بحث وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج، في أثينا، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، سبل مواجهة أزمة اللاجئين المتصاعدة على الحدود التركية اليونانية.





وأكد شالينبرج - وفقًا لبيان صادر عن الخارجية النمساوية، الثلاثاء- تضامن النمسا مع اليونان وذلك بالنظر إلى الوضع المتوتر على الحدود اليونانية الخارجية للاتحاد الأوروبي.





وشدد البيان على أن اليونان تقدم مساهمة مهمة في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنه بالنظر إلى الضغط الهائل الحالي تحتاج اليونان إلى دعم نشط من الاتحاد الأوروبي لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.





ونوه البيان إلى تأكيد وزيري الخارجية على أنه يتعين على تركيا الالتزام بالاتفاقية الأوروبية التركية، كما أنه من غير المقبول إرسال المهاجرين من تركيا إلى الحدود الأوروبية للاتحاد الأوروبي تحت ذرائع زائفة، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح لتركيا بابتزاز أوروبا.