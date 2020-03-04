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ثقافة

يوليوس قيصر يظهر بمركز الجيزة الثقافي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
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طارق موسى
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة- من خلال فعاليات مهرجان شرائح المسرح- عرض "يوليوس قيصر" على مسرح المركز الجيزة الثقافي وذلك ضمن خطة الإدارة المركزية للشئون الفنية، من تأليف وليم شكسبير وإخراج د.زياد يوسف

ويتناول العرض حول إطار عصري ليعكس صراع السلطة الدائم من قديم الازل حتي عصرنا الحالي

والعرض بطولة اكرم عمران، محمد رشدي، أمير حمدان، يوسف عادل، ممدوح الميسري، عبدالله خليل، عادل بدر الدين، اكرم نصر، محمد أحمد، عمر خالد، محمد وليد، محمد اكرم، عبدالله الغريب، هبة مجدي، اية محمد، ريم العدل، كريمة زيدان.
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