يوليوس قيصر يظهر بمركز الجيزة الثقافي

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة- من خلال فعاليات مهرجان شرائح المسرح- عرض "يوليوس قيصر" على مسرح المركز الجيزة الثقافي وذلك ضمن خطة الإدارة المركزية للشئون الفنية، من تأليف وليم شكسبير وإخراج د.زياد يوسف





ويتناول العرض حول إطار عصري ليعكس صراع السلطة الدائم من قديم الازل حتي عصرنا الحالي



