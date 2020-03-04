خطأ بسيط يتسبب في اختناق 6 حالات داخل ساونا بمركز تجميل شهير.. صور





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشرطة تلقت استغاثة من إحدى مراكز التجميل الشهيرة في بريطانيا بسبب وجود حالات اختناق وحروق في غرفة الساونا .





وحضرت الإسعاف إلى مكان الحادث وبدأت في علاج المصابين وتضميد جروح الأشخاص الذين تعرضوا لحروق، وإفاقة الآخرين الذي وقعوا في حالة إغماء بسبب زيادة الكلور في المياه الساخنة بغرفة الساونا .





وأكدت إحدى العاملات في المركز أن أحدهم قام برفع درجة الحرارة داخل غرفة الساونا مما أدى إلى وقوع حالات إغماء بسبب عد استطاعتهم تحمل الحرارة الشديدة المنبعثة من الماء .

تسبب خطأ بسيط في أحد مراكز التجميل، وتحديدا في الغرفة الخاصة بالساونا، في احتراق جلد أكثر من 6 أشخاص كانوا بداخلها واتختناق 3 آخرين .