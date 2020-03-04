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منوعات

خطأ بسيط يتسبب في اختناق 6 حالات داخل ساونا بمركز تجميل شهير.. صور

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:04 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تسبب خطأ بسيط في أحد مراكز التجميل، وتحديدا في الغرفة الخاصة بالساونا، في احتراق جلد أكثر من 6 أشخاص كانوا بداخلها واتختناق 3 آخرين . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشرطة تلقت استغاثة من إحدى مراكز التجميل الشهيرة في بريطانيا بسبب وجود حالات اختناق وحروق في غرفة الساونا . 

وحضرت الإسعاف إلى مكان الحادث وبدأت في علاج المصابين وتضميد جروح الأشخاص الذين تعرضوا لحروق، وإفاقة الآخرين الذي وقعوا في حالة إغماء بسبب زيادة الكلور في المياه الساخنة بغرفة الساونا . 

وأكدت إحدى العاملات في المركز أن أحدهم قام برفع درجة الحرارة داخل غرفة الساونا مما أدى إلى وقوع حالات إغماء بسبب عد استطاعتهم تحمل الحرارة الشديدة المنبعثة من الماء . 
خطأ بسيط يتسبب في اختناق 6 حالات داخل ساونا بمركز تجميل شهير.. صور
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