بعد الرسالة شديدة اللهجة من شقيق ياسمين عبد العزيز لها بسبب أحمد العوضي.. معلومات لا تعرفها عن الأخير

فاجأ الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيه، بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى شقيقته، من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك؛ بسبب الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عن وجود علاقة بين ياسمين والفنان أحمد العوضي.

فاجأ الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيه، بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى شقيقته، من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك؛ بسبب الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عن وجود علاقة بين ياسمين والفنان أحمد العوضي.

تخرج في كلية التجارة جامعة حلوان تخصص تجارة خارجية عام 2006 قبل أن يحترف التمثيل.

تخرج في كلية التجارة جامعة حلوان تخصص تجارة خارجية عام 2006 قبل أن يحترف التمثيل.

دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل "متخافوش".

توقف فترة طويلة عن التمثيل تصل إلى خمسة سنوات وعاد بمسلسل "السبع وصايا"، الذي أسهم بشكل كبير في تعرف الجمهور عليه عام 2014.

حقق شهرة وانتشارًا عربيًا بخماسية نظرة فابتسامة في مسلسل نصيبي وقسمتك بموسمه الثاني من خلال شخصية زياد التي خانته زوجته مع أقرب أصدقائه.

عام 2017 أعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى " رنا رشيدي"، في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء لكنه انفصل عنها .

عام 2017 أعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى " رنا رشيدي"، في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء لكنه انفصل عنها .

الجدير بالذكر وائل عبد العزيز كتب في رسالته: "بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة شيلت مشاكل كتير بسببك من وانتي عيلة صغيرة".





وأضاف وائل عبد العزيز: "بداية من مشاكلك مع الشاعر وبراده وانتي عارفة إن أنا اتأذيت فيها إزاي وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب الي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها.. ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي انا ووالدتك إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك".





وأوضح وائل عبد العزيز خلال رسالته: "سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووافقنالِك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللي ساندك ووقفت جنبك في طلاقك.. لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين.. لا من سنك، وتتصوري صور مالهاش اَي لازمة علي حساب سمعتك وسمعتنا.. لا.. محدش هيسمح".





وأشار وائل عبد العزيز: "من امتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا.. من امتي الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا ومع ذلك حياتك وانتي حرة فيها.. أنا هتكلم على الشق اللي يخصني.. انتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي علي مزاجك.. احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي إيه رايحة على فين".





وأكمل وائل عبد العزيز: "أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللي هتفقس له كل يوم أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دي الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف إنك مرفوض رفضًا باتا فعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال الي انت سالكه من سنين مع بنات الناس!!".





وأنهى وائل عبد العزيز رسالته "أنا من رأيي كفاية عليك البطولة اللي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية.. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لأن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد".



