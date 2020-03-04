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أخبار العالم

أردني متعافى من كورونا: عانيت من أعراض الحمى.. وتحسنت دون علاج

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:48 ص
كرونا - أرشيف
كرونا - أرشيف
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وكالات
روى محمد عبدالحليم الحياري، المصاب الأردني بعدوى كورونا، قصته مع المرض عَقِب عودته من إيطاليا إلى بلاده.

ونقلت وكالة "عمون" عن "الحياري" قوله: إنه شعر بإرهاق وارتفاع درجة حرارته «حمى» عقب عودته من إيطاليا إلى الأردن؛ مما دفعه إلى مراجعة مستشفى خاص في عمان.

وذكر أن الأطباء أبلغوه عقب إجراء الفحوص، أنه مصاب بالتهاب في القصبات، وطلبوا منه مغادرة المستشفى، إلا أن "الحياري" شعر في اليوم التالي بتواصل ارتفاع درجة حرارته؛ ولذلك راجع المستشفى مجددًا، واشتكى للأطباء من ارتفاع حرارته، وهؤلاء بدورهم طلبوا منه التوجه إلى مستشفى الأمير حمزة على الفور.

وفي مستشفى الأمير حمزة، أجريت له فحوصات، ولم يُطلب منه البقاء في المستشفى؛ لكن اختصاصيين اتصلوا به صباح اليوم التالي وأبلغوه بنتائج الفحوصات، وبضرورة مراجعة المستشفى، وعند وصوله تم التحفظ عليه؛ حسب موقع "روسيا اليوم".

اللافت أن المصاب الأردني بعدوى كورونا، قال: إن أعراض المرض "لم تعد تظهر عليه إطلاقًا، ولم يعد يشعر بالتعب والإرهاق أو ارتفاع الحرارة"؛ مشيرًا كذلك إلى أنه لم يُقَدّم له أي دواء منذ دخل المستشفى.

وشدّد "الحياري" على أنه بخير الآن وحالته جيدة؛ لافتًا إلى أن تأثير الفيروس يعتمد على مناعة الشخص المصاب.
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