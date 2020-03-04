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فن

راجل من صغره.. كريم فهمي يصاحب طفلاً بالشارع

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:14 ص
كريم فهمي
كريم فهمي
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شيرى نبيل
نشر الفنان كريم فهمي، صورة، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، تجمعه مع طفل.

وعلق كريم فهمي على الصورة: "من أكتر الحاجات اللي تبسط بجد لما قابلت فارس ‏وبقى صاحبي ، فارس في مدرسة و بيشتغل بيبيع في الشارع، يعني راجل من صغره ، سيبكوا بقى من كل ده ، فارس حافظ «حسن و‏بقلظ» صم أكتر مني، أنا وعدته أنزل صورة سوا".‏

يذكر أن كريم فهمي انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "ديدو" المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، ويشاركه ‏البطولة ‏بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي ‏وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد ‏فهمي ‏وهشام ماجد وشيكو وغيرهم وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد ‏السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو ‏صلاح‎‎

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