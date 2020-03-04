راجل من صغره.. كريم فهمي يصاحب طفلاً بالشارع

نشر الفنان كريم فهمي، صورة، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، تجمعه مع طفل.





وعلق كريم فهمي على الصورة: "من أكتر الحاجات اللي تبسط بجد لما قابلت فارس ‏وبقى صاحبي ، فارس في مدرسة و بيشتغل بيبيع في الشارع، يعني راجل من صغره ، سيبكوا بقى من كل ده ، فارس حافظ «حسن و‏بقلظ» صم أكتر مني، أنا وعدته أنزل صورة سوا".‏



