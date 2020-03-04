راجل من صغره.. كريم فهمي يصاحب طفلاً بالشارع

نشر الفنان كريم فهمي، صورة، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، تجمعه مع طفل.
وعلق كريم فهمي على الصورة: "من أكتر الحاجات اللي تبسط بجد لما قابلت فارس وبقى صاحبي ، فارس في مدرسة و بيشتغل بيبيع في الشارع، يعني راجل من صغره ، سيبكوا بقى من كل ده ، فارس حافظ «حسن وبقلظ» صم أكتر مني، أنا وعدته أنزل صورة سوا".
يذكر أن كريم فهمي انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "ديدو" المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، ويشاركه البطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وغيرهم وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح