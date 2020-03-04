نجم الأهلي السابق: جمهور الإسماعيلي يضع تشكيل الفريق على الفيسبوك.. فيديو

كشف عبدالحميد شبانة، نجم الأهلي والمحلة السابق عن سر انضمامه لـ فريق الاسماعيلي خلال مسيرته الكروية، مؤكدًا أنه انتقل للإسماعيلي لأنه يقدم كرة القدم التي يفضّلها.





وأكد "عبد الحميد خلال حواره ببرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "انتقلت للإسماعيلي لأنه يقدم كرة القدم التي أفضلها، لكني فوجئت بأمور داخل الفريق عكس ما توقعت".





وأكمل: "جمهور الإسماعيلي كان يضع التشكيل للفريق على الفيسبوك، كما أن الإدارة لم تكن تتواصل مع اللاعبين".





وتابع: "الموسم الذي قضيته في الإسماعيلي تسبّب في إفساد كرة القدم في ذهني، وشيحة سبب عدم مشاركتي مع الفريق رغم قناعة طارق يحيى بقدراتي".





وأتم: "انتقالي للإسماعيلي هو ثاني خطأ ارتكبته بعد خطأ رحيلي عن الأهلي.