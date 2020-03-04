AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سمير غانم محامٍ في مسلسل ولاد إمبابة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:08 ص
سمير غانم
سمير غانم
Advertisements
شيرى نبيل
يؤدي الفنان سمير غانم ضمن أحداث مسلسل "ولاد امبابة"، شخصية محامٍ، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة فريدة سيف النصر وسعد الصغير وشمس وأحمد شيبة ومصطفى أبو سريع وريكو وأبو الليف وبرلنتى فؤاد وهانى الأسمر وعمرو رمزى ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ومطربو المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين وآخرون.

والعمل من تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعرض فى موسم رمضان المقبل.

وعرض مؤخرا للفنان سمير غانم، مسرحية "الزهر لما يلعب" ويشارك فى بطولتها إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، وهي من ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد شيبة يخوض تجربة التمثيل لأول مرة

أخبار الفن| لينا الفيشاوي تثير الجدل بـ صورة عارية | رامي صبري وزوجته يشعلان إنستجرام فى أحدث ظهور

نجوى فؤاد: لم أتعاقد على ولاد إمبابة.. وهذا هو سبب التأخير

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

فريدة سيف النصر تنضم لفريق مسلسل ولاد إمبابة

نادر أبو الليف ينضم إلى مسلسل ولاد إمبابة

ترشيحاتنا

طاسة زيت مغلي كادت تنهي حياة طفلة.. صور

إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

ليبيا: إخلاء مطار معيتيقة ونقل كل الرحلات إلى مصراتة

حكم اختبار المخطوبة للتأكد من أخلاقها .. الإفتاء ترد

سكودا تطرح اوكتافيا RS iV الجديدة كليًا الصديقة للبيئة .. صور

انتهى بطلب الطلاق.. الشك يدفع زوجاً لزرع كاميرات لمراقبة أسرته في بريطانيا.. صور

AdvertisementS

ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك

هو أنا شفت راجل.. حقيقة رد أحمد العوضي على شقيق ياسمين عبد العزيز

أول تعليق من يورجن كلوب على خسارة ليفربول من تشيلسي 0-2

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

على الملأ.. أحمد العوضي يعترف بحبه لـ ياسمين عبد العزيز بعد أزمة شقيقها

فيديو ساخر.. مي كساب: «آدي آخرة القعدة من غير شغل يا نقابة»

شوبير يحسم الجدل حول قرب تعاقد الأهلي مع الشناوي.. والموقف النهائي لـ إكرامي.. فيديو

«فكرهم ونكد عليهم».. فيفا يعمق جراح ليفربول عقب هزيمته أمام تشيلسي

عايزين نعرف نوع العلاقة عشان سمعتنا.. رسالة نارية من وائل عبد العزيز لـ شقيقته ياسمين

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. تفاصيل ليلة بدأت بـ خناقة وانتهت بـ إعلان حبهما

في حجم جبل إيفرست.. كويكب عملاق يهدد بتدمير الأرض الشهر المقبل.. تفاصيل

شوبير يعلن سر تأخر غياب رمضان صبحي الطويل واستبعاده من مباراة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكودا تطرح اوكتافيا RS iV الجديدة كليًا الصديقة للبيئة .. صور

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور