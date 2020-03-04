سمير غانم محامٍ في مسلسل ولاد إمبابة

يؤدي الفنان سمير غانم ضمن أحداث مسلسل "ولاد امبابة"، شخصية محامٍ، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة فريدة سيف النصر وسعد الصغير وشمس وأحمد شيبة ومصطفى أبو سريع وريكو وأبو الليف وبرلنتى فؤاد وهانى الأسمر وعمرو رمزى ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ومطربو المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين وآخرون.
والعمل من تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعرض فى موسم رمضان المقبل.
وعرض مؤخرا للفنان سمير غانم، مسرحية "الزهر لما يلعب" ويشارك فى بطولتها إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، وهي من ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.