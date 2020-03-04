نجلاء بدر تكشف سبب اعتذارها عن البرنس لـ محمد رمضان

قالت الفنانة نجلاء بدر إنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "البرنس " للنجم محمد رمضان الذي يشارك به في موسم رمضان 2020.





وتابعت في تصريح لـ"صدي البلد": في البداية، عرض علي المخرج محمد سامي تفاصيل دوري، وبعد قراءة السيناريو وخاصة أول حلقتين وجدت أن الشخصية غير مناسبة لي.



