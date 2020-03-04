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فن

نجلاء بدر تكشف سبب اعتذارها عن البرنس لـ محمد رمضان

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:14 ص
الفنانة نجلاء بدر
الفنانة نجلاء بدر
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شيرى نبيل
قالت الفنانة نجلاء بدر إنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "البرنس " للنجم محمد رمضان الذي يشارك به في موسم رمضان 2020.

وتابعت في تصريح لـ"صدي البلد":  في البداية، عرض علي المخرج محمد سامي تفاصيل دوري، وبعد قراءة السيناريو وخاصة أول حلقتين وجدت أن الشخصية غير مناسبة لي.

وأوضحت أن "السيناريو أيضا غير كامل، وجلست مع المخرج وشرح لي أن هذا السيناريو أن هناك تعديلات في بعض الشخصيات بالإضافة الي أن دوري سيشهد تطورات خاصة في الحلقات الأخيرة للعمل ".

ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس" مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى. 

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