عبد الحميد شبانة يكشف سر رحيله عن الأهلي.. فيديو

كشف عبد الحميد شبانة نجم الأهلي السابق سر رحيله عن الفريق، مؤكدا انه صبر كثيرا من أجل المشاركة باستمرار ولكن صبره لم يُجدِ نفعًا، حيث لم يشارك مطلقًا.

وأكد عبد الحميد شبانة في تصريحات لبرنامج "الماتش" مع هاني حتحوت عبر قناة " صدي البلد"، أنه قدّم أداء رائعًا خلال مشاركته القليلة مع الأهلي، وكان يحرز العديد من الأهداف ولكنه لم ينضم أيضًا للتشكيل الأساسي.





وأضاف عبدالحميد شبانة أنه تحدث مع حسام البدري -المدرب المساعد وقتها- والذي أخبره بأن الأمر في يد مانويل جوزيه فقط مشددا على انه تعرض لسوء حظ في الأهلي ولكنه لم يظلم.





وتابع أن الأهلي ناد عريق وكبير والانضمام إليه شرف لاي لاعب، ولكنه شعر بعدم الراحة لذلك فضل الرحيل في هدوء عن الفريق.







