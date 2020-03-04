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ثقافة

برزخ السويس.. حكاية الفرنسي الذي جمع تراث مصر بين 4 جدران

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:14 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
يعد متحف الإسماعيلية من أبرز المتاحف الموجودة في مصر، وتحمل قصة إنشائه الكثير من التفاصيل التاريخية المثيرة، والتي كشفتها لنا منى شعبان حافظ مدير عام المتحف.

وقالت إن فكرة إنشاء متحف مخصص للقطع الأثرية التي تم الكشف عنها بمنطقة قناة السويس، تبلورت بالتزامن مع حفر المجرى الملاحي ، وكان ذلك خلال عام 1865م.

وأضافت أن العالم الفرنسي جان كليدا، قال في مذكراته إن أولى المحاولات لإنشاء متحف بإقليم القناة؛ كان الغرض منها تجميع الآثار المتناثرة بالمنطقة، والتي كان من أهمها ذلك الهُريم الذي اكتشف في القنطرة والذي تم نقله إلى بورسعيد ، وبالتالي كان لا بد من إنشاء متحف في بورسعيد وكان أيضا من المفترض ان تُلحق به حديقة لزراعة النباتات الطبية، حيث أن هُريم القنطرة كان في حوزة أحد الأطباء الفرنسيين ببورسعيد.

وأوضحت أن "الحفائر العلمية بإقليم قناة السويس قامت على يد الباحث الفرنسي جان كليدا، بتكليف وتمويل من شركة قناة السويس العالمية ، وقد قامت البعثة بالعمل في عدة مواقع أثرية على ضفتي القناة وبطول قناة السويس مع دراسة منطقة القناة وسيناء الشمالية دراسة أثرية وافية، وسجلت أعمال البعثة برئاسة كليدا اكتشافات أثرية هامة كانت النواة التي أنشئت الشركة بسببها متحف الإسماعيلية ، كما أودعت فيه القطع التي اكتشفت وقت حفر قناة السويس.

وأكملت: قام كليدا بالحفر والتنقيب ودراسة العديد من المواقع الأثرية بشمال سيناء وحول برزخ السويس وبمنطقة الإسماعيلية ، فقد قام بالحفر في منطقة القنطرة شرق القديمة وتل أبو صيفي ، بينما كانت منطقة شمال سيناء لها نصيب الأسد من اهتماماته العلمية وقام بحفائر في تل الحير وبلوزيوم"تل الفرما" والمحمديات والفلوسيات،وموقع الشيخ زويد بالعريش الذي تم منه استخراج العديد من القطع الأثرية الرائعة أهمها تلك الفسيفساء التي تزين حاليا أرضية البهو الرئيسي للمتحف،كما زار كليدا تل المسخوطة والشيخ حنيدق،وفي منطقة كبريت كشف كليدا عن باقي أحجار متناثرة من لوحة الملك الفارسي دارا الأول وموجودة حاليا بالمتحف.

وتابعت: يعد متحف الإسماعيلية من أقدم  المتاحف في مصر،وشيده  المهندسون العاملون في شركة قناة السويس العالمية للملاحة  البحرية"هيئة قناة السويس حاليا"،وطابع المتحف  المعماري  يأخذ شكل  صرح المعبد ويتميز شكله  بالبوابات والنوافذ التي تعلوها  الجعارين أسفل الكورنيش ويتميز،وقد تم إنشائه عام 1869 م تحت إشراف ماسبيرو مدير مصلحة الآثار المصرية حينها.

واستطردت: عندما تكدست الآثار الناتجة من أعمال الحفائر ظهرت فكرة تخصيص مكان لوضع هذه التحف بداخله ، ومن خلال مراسلات إدارية عديدة بين جان كليدا وبين فرديناندليسبس، وقام الأخير يرفع الأمر لإدارة شركة قناة السويس العالمية،ومن ثم قام المسئولون وقتها بمخاطبة كليدا،لإعداد كتالوج يضم كافة المقتنيات الأثرية الناتجة عن التنقيب الأثري بالمنطقة مع وصف دقيق لكل قطعة وكذلك تحديد مكان وتاريخ العثور عليها.

وفي عام 1861 بمساعدة فرديناندليسبس قام المهندس الفرنسي اندريه جيتيه بتأسيس جمعية،كان هدفها الحفاظ على التراث الناتج من أعمال الحفائر وأطلق عليها"الجمعية الفنية لبرزخ السويس"،وقد أنشئت في المقام الأول لدراسة وعرض المقتنيات الأثرية من ناتج حفر قناة السويس،وفي عام 1885 تم وضع الآثار الضخمة الناتجة من حفر قناة السويس والمناطق المتاخمة لها في حديقة كبيرة أمام منزل  فرديناندليسبس لتكون بمثابة متحف مفتوح.

وعندما جاء كليدا الي الإسماعيلية وأقام فيها في أكتوبر 1900، قام بأعمال حفائر في مواقع أثرية عديدة وذلك بتمويل من شركة قناة السويس ، وقد اقترح ماسبيرو وقتئذ علي إدارة شركة القناة بتأسيس متحف، ليضم تلك الآثار في بورسعيد أو السويس باعتبار أن كل منطقة في القطر المصري يجب أن يكون لها متحف خاص للآثار الناتجة من أعمال الحفائر،ولكن في تلك الآونة كانت بورسعيد والسويس قد امتد فيهما العمران ولم يكن يسمح لإقامة متاحف بهما.

واختتمت حديثها: فكرة إنشاء متحف متكامل لدي جان كليدا عبارة عن مكان يضم الآثار والمقتنيات بهدف دراستها بسهولة ، وعلى هذا الأساس فإن فكرة إنشاء متحف مخصص لإقليم قناة السويس وشمال سيناء لا بد وأن يحتفظ بالآثار التي نتجت من أعمال الحفائر بتلك المنطقة، وعلى النقيض ، فإن الكشف عن اية آثار بهذا الإقليم لا يجب أن تغادر وتعرض في أي مكان آخر ، وقد جاءت هذه الفكرة في مخيلة كليدا بعد الكشف عن توابيت القنطرة عام 1911 والتي تم نقل إحداها إلى القاهرة بأمر من ماسبيرو.

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