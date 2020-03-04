نشرة الفن | «عايزين نعرف نوع العلاقة عشان سُمعتنا» رسالة شديدة اللهجة من وائل عبد العزيز لـ شقيقته ياسمين.. حسن شاكوش يطيح بـ محمد رمضان من التريند بعد طرح عود البطل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

شهد اليوم، ما يمكن أن يُطلق عليه "وصلة ردح" بين "وائل عبد العزيز" شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان الشاب أحمد العوضي، بعد أن قام الأول بنشر رسالة عتاب لشقيقته، بشأن ارتباطهما على مواقع التواصل.