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فن

نشرة الفن | «عايزين نعرف نوع العلاقة عشان سُمعتنا» رسالة شديدة اللهجة من وائل عبد العزيز لـ شقيقته ياسمين.. حسن شاكوش يطيح بـ محمد رمضان من التريند بعد طرح عود البطل

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:20 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز - أحمد العوضى
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شيري نبيل
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

شهد اليوم، ما يمكن أن يُطلق عليه "وصلة ردح" بين "وائل عبد العزيز" شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان الشاب أحمد العوضي، بعد أن قام الأول بنشر رسالة عتاب لشقيقته، بشأن ارتباطهما على مواقع التواصل.



استحوذ مطرب المهرجانات حسن شاكوش على تريند يوتيوب بعد طرح أغنيته الجديدة "عود البطل"، من خلال قناته الرسمية على الموقع، مطيحا بالفنان محمد رمضان.


".نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام


هاجم الفنان محمد محمود عبد العزيز، وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك على خلفية انتقاده لعلاقة ياسمين بالفنان أحمد العوضي

نشرت الفنانة الشابة سارة سلامة، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام


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