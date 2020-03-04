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رياضة

سيد عبدالحفيظ يتحدث عن مباراة الأهلي وصن داونز

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:30 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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ياسمين تيسير
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي على جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل، على استاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، والحاسمة لتذكرة الصعود إلى نصف النهائي في المشوار الإفريقي، مشيرا إلى أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين خارج حسابات الأهلي.

وقال مدير الكرة للموقع الرسمي لـ الأهلي إن مباراة الذهاب ، صفحة وانتهت في حسابات الجهاز الفني واللاعبين، ونخوض مباراة يوم السبت المقبل كما لو كانت مباراة جديدة أمام صن داونز، ونرغب خلالها في حسم الصعود والعودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وأوضح عبدالحفيظ، أن فريق صن داونز من أفضل فرق القارة السمراء بعد المردود الذي قدمه على الصعيد القاري، والذي انعكس على نتائجه مع الفرق الكبرى، وأصبح منافسا قويا، وليس فريقا سهلا على الإطلاق.

وأكد مدير الكرة أن مواجهة الأهلي وصن داونز يوم السبت المقبل ستكون صعبة على الفريقين، ونتيجة مباراة الذهاب خارج حسابات الأهلي الذي سيخوض المباراة المقبلة على أنها الأولى ويسعى من خلالها لتحقيق هدفه وبلوغ نصف نهائي البطولة.

وشدد عبدالحفيظ، على أن الاهلي في حالة من التركيز الشديد، وجميع اللاعبين جاهزون لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.
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