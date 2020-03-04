البعد عن السوشيال ميديا.. تعليمات مشددة من سيد عبد الحفيظ للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وباقي أفراد الجهاز المعاون مساء أمس، داخل فندق الإقامة، جرى خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالفترة التي تسبق مواجهة بطل جنوب إفريقيا؛ ومناقشة كل ما يتعلق بمواعيد التدريبات والمحاضرات وتوقيت تناول الوجبات.
ووضع فايلر، برنامجا خاصا لتنفيذه قبل مواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي يتناسب مع ظروف نقص الأكسجين وارتفاع حرارة الجو في جنوب أفريقيا .
وطالب سيد عبد الحفيظ اللاعبين بضرورة التركيز في أجواء المباراة والبعد عن السوشيال ميديا خوفا من تأثرهم وزيادة الضغط عليهم من قبل الجماهير .
وفرض محمود الخطيب رئيس البعثة حالة من التركيز والانضباط داخل معسكر الفريق بجنوب افريقيا.
ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره صن داونز، يوم السبت المقبل/ في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في جنوب افريقيا.