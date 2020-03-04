البعد عن السوشيال ميديا.. تعليمات مشددة من سيد عبد الحفيظ للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وباقي أفراد الجهاز المعاون مساء أمس، داخل فندق الإقامة، جرى خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالفترة التي تسبق مواجهة بطل جنوب إفريقيا؛ ومناقشة كل ما يتعلق بمواعيد التدريبات والمحاضرات وتوقيت تناول الوجبات.





ووضع فايلر، برنامجا خاصا لتنفيذه قبل مواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي يتناسب مع ظروف نقص الأكسجين وارتفاع حرارة الجو في جنوب أفريقيا .