شوبير يحسم الجدل حول قرب تعاقد الأهلي مع الشناوي.. والموقف النهائي لـ إكرامي.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقه سعى النادي الأهلي لـ ضم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وأكد "شوبير" في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورتس " أن الأهلي لا يرغب مُطلقًا في التعاقد مع حارس مرمى جديد، مشددًا على أن الحديث عن ضم جاد حارسي إنبي عار من الصحة تمامًا.





وأضاف شوبير أن الأهلي لديه العديد من الحراس الجيدين في فريق الشباب على رأسهم احمد طارق سليمان، لافتا إلى أن الأهلي لا يريد ضم حارس جديد.





أما عن شريف إكرامي حارس الفريق والذي اعلن قرب رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم، فأكد ان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة سيعقد معه جلسة حسم خلال شهر مارس الجاري، من أجل الاتفاق على تجديد التعاقد أو رحيله عن الفريق.



