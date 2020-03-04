طاسة زيت مغلي كادت تنهي حياة طفلة.. صور

كادت حياة الطفلة "جريس" أن تنتهي؛ بعد أن وقع على جسدها زيت مغلي أثناء مرورها بجانب والدتها في المطبخ وهي تطبخ بطاطس في الزيت.





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، شعرت والدة الطفلة جريس أنها تعاني من صدمة نفسية بعد أن انزلقت من يديها طبق الزيت الخاص بالبطاطس التي كانت تطهيها لطفلتها ووقعت على جسد الصغيرة أثناء لعبها بجانبها .





تروي والدة الطفلة، أنها كانت تقف لقلي بعض البطاطس كونها الوجبة المفضلة لابنتها، ولكنها تعثرت أثناء وقوفها بسبب حركة ابنتها المستمرة بجانبها فقامت "بدون قصد" بصب الزيت المغلي على جسد ابنتها وجزء من قدميها.





وتعاني السيدة من صدمة نفسية حادة بعد أن أخبرها الأطباء أن الحروق تغطي 38% من جسد الفتاة والأمل ضعيف في علاج بشرتها.