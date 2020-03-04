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تعليم

18 مارس.. طب حلوان تنظم مؤتمرها الأول حول سلامة المريض

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم كلية الطب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة  وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، و الدكتور حسام رفاعى نواب رئيس الجامعة  المؤتمر السنوى الدولى الاول لكلية الطب بالتعاون مع جامعة موى الكينية بعنوان سلامة المريض يوم ١٨ مارس.

يقام المؤتمر برئاسة الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والذي اوضححأ ن جلسات اليوم الأول للمؤتمر تتضمن مناقشة عدة محاور منها التعليم الطبي، والبحث العلمى فى مجال البحوث الطبية، بالإضافة لدور كلية الطب فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك دور المستشفيات الجامعية فى خدمة المجتمع المحيط.

وأوضح  الدكتور محمد القصاص سكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر هذا العام سوف يقام تحت شعار "سلامة المريض"، حيث سيتم مناقشة احتياطات وإجراءات سلامة المرضى في مختلف التخصصات الطبية وذلك بمشاركة معظم الأقسام بكلية الطب جامعة حلوان ، حيث تعد سلامة المريض أمر ضروريا وحيويا فى الممارسة الطبية باختلاف تخصصاتها.
 
وعلى هامش المؤتمر ستقام أنشطة طلابية لطلاب كلية الطب لتبادل الخبرات والمهارات، والتسجيل من خلال هذا الرابط:-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxO10fzA6wPrqNJpgiLHEEXVke_i5xNIHNu46lZ-y3UCooBA/viewform?usp=sf_link

تبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة يوم الأربعاء 18 مارس 2020 ويستمر إلى الخميس الموافق 19 مارس بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي.

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