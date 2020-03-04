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أخبار العالم

بيرني ساندرز: سنهزم أخطر رئيس في تاريخ البلاد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:38 ص
بيرني ساندرز
بيرني ساندرز
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رحيم يسري
في خطاب ألقاه أمام أنصاره بولاية فيرمونت، تعهد السيناتور بيرني ساندرز بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي؛ لمواجهة دونالد ترامب في انتخابات 2020.

يأتي ذلك بعد تحقيق ساندرز، لفوزين، في سباق "الثلاثاء الكبير"، وصاح وسط أنصاره "أخبركم الليلة بثقة مطلقة، سنفوز بترشيح الديمقراطيين، وسنهزم أخطر رئيس في تاريخ البلاد".

وحقق ساندرز فوزا في ولايتي فيرمونت وكولورادو، بينما حقق جو بايدن فوزا في 5 مناطق أخرى بينها فيرجينيا وألاباما.

ويجري التصويت في الثلاثاء الكبير داخل 14 ولاية وإقليمًا، بما في ذلك تكساس وكاليفورنيا المليئة بالمندوبين.

ومن المقرر أن يحسم التصويت بشكل كبير حظوظ الفوز ببطاقة ترشيح الديمقراطيين لمنافسة ترامب.
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