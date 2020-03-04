أنشئ بأمر صاحب الجلالة.. طبيبة هندية أوصت بجثمانها لمعهد فؤاد الأول.. حكاية تاريخية

واصل الدكتور أحمد سليمان عبد العال، مدير عام مناطق مصر الوسطى للآثار الإسلامية والقبطية، كشف حكاية وتاريخ معهد فؤاد في أسيوط، حيث قال لـ"صدى البلد"، إنه بدأ العمل في إنشاء المعهد الديني عام 1924 م، واستمر لمدة عشر سنوات حتى اكتمل بناؤه عام 1934 م، وفي نفس العام انتقل طلاب المعهد القديم وإدارته إلى مقرهم الجديد، وقد قام الملك فاروق الأول عام 1939 م بافتتاح المعهد رسميا.





ويضم معهد أسيوط الأزهري 3 مبانٍ "أقسام"، وهي قسم الدراسة والقسم الداخلى (المبنى السكنى) والمسجد، وتحيط بأقسام المعهد الثلاثة سور خارجى من جميع الجهات، ويبلغ طوله 144 م وعرضه 28 م، وقد شيد ضلعاه الغربي والجنوبي بالطوب الآجر بارتفاع 285 مم.





وتوجد للمعهد أربعة مداخل، مدخل الناحية الغربية وهو من مصراعين من الحديد، ومدخل الناحية الجنوبية وهو من مصراع واحد من الحديد وحاليا مغلق، والناحية الشرقية يتوسطها مدخل عليه فتحة باب حديدية من مصراع واحد من الحديد، وفى أوسطه دائرة نحاسية تحمل اسم الملك فؤاد الأول بصيغة "معهد فؤاد الأول".





وعلى جانبى المدخل حجرتان صغيرتان للحراسة، وهذا الباب كان يستخدم للدخول من ناحية نهر النيل، وعلى أحد المداخل توجد لوحتان تأسيسيتان من الرخام تخصان افتتاح المعهد ووضع حجر الأساس.





ومبنى الدراسة يوجد بعد سور المعهد بحوالي 60م وله أربع واجهات غاية فى الروعة، حيث قسمت هذه الواجهات بشكل منتظم إلى دخلات مستطيلة معقودة بعقود من النوع المدبب ذو الأربعة مراكز، ويجمع كل دخلة شباك سفلى مستطيل وشباك علوى مستطيل ومعقود بعقد مدبب ذو أربعة مراكز.







والمدخل الرئيسى لقسم الدراسة يتوسط الواجهة الشرقية، وهذا المدخل من النوع التذكارى ويتوجه عقد ثلاثى مزخرف جوفه بزخارف بارزة من الجص، وعلى جانبى هدا المدخل مكسلتان، وتتوسط كتلة المدخل فتحة باب يتوجها عقد مدبب ويغلق عليها مصراعين من الخشب عليه زخارف عبارة عن بخارية من النحاس فى الوسط وأشرطة من أعلى وأسفل.





والزخارف منفذة على النحاس بأسلوب التفريغ، ووسط البخارية توجد عبارة "عز لمولانا فؤاد الأول، ويحد المصراعين إطار خارجى من النحاس بطول فتحة الباب، ويعلو فتحة الباب النص التاسيسى للمعهد "أنشئ بأمر حضرة صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر أدام الله ملكه وتم فى سنة 1352 هجرية-1934 ميلادية".





وتعلو النص التأسيسي أشكال زخرفية نباتية وهندسية عبارة عن ثلاث مربعات بداخل كل منها جامة مفصصة يحصرون بينها مستطيلان، وهي محددة بميمات متصلة وتعلو هذه الزخارف نافذتان من الخشب يعلو كل منهما عقدان مدببان من الزجاج المغشى بمصبعات خشبية تحدها زخارف نباتية ويحدد العقد الثلاثي للمدخل من الخارج زخارف أرابيسك.





ومن الداخل، فإن مبنى الدراسة عبارة عن صحن أوسط مكشوف تتوسطه نافورة مثمنة من الرخام، ويحيط بالصحن من الجهات الأربعة طابقان اشتملا على مجموعة من حجرات الدراسة وحجرات إدارية خاصة بشيخ المعهد والمدرسين والعاملين، ومعمل يشتمل على عدد كبير من الطيور والأسماك المحنطة، كما يوجد هيكل عظمى لطبيبة هندية أوصت بإهداء جثمانها إلى المعهد بعد وفاتها، كما توجد قاعة كبرى للمحاضرات وسينما تتسع لثلاثمائة شخص.