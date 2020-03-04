الثلاثاء الكبير.. بايدن يتصدر في 6 ولايات.. وساندرز يعلق أمله على كاليفورنيا

يأمل نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في تعزيز تقدمه في سباق "الثلاثاء الكبير" على حساب منافسيه الديمقراطيين مثل مايكل بلومبيرج، والسيناتور بيرني ساندرز.





وتصدر بايدن نتائج الانتخابات في ولاية فيرجينيا وكارولينا الشمالية وألاباما وأوكلاهوما وتينسي، بينما فاز السيناتور بيرني ساندرز بولايتي فيرمونت وكولورادو.





وفيرمونت هي مسقط رأس ساندرز حيث ألقى كلمة من هناك أمام أنصاره متعهدا بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي؛ لمواجهة دونالد ترامب في انتخابات 2020.





وحتى الآن، حصل بايدن على مجموع 303 مندوبين، فيما حصل ساندرز بعد فوزه على 198، وذلك من أصل 1,357 مندوب يمثلون الولايات ويتعين على الفائز أن يحصد غالبية أصواتهم.





وتوقعت الاستطلاعات فوز بايدن بولاية مينيسوتا بعد انسحاب السيناتور ايمي كلوبشر من السباق.





ويعلق ساندرز أمله على ولاية كاليفورنيا لتحقيق نتيجة تعزز تقدمه نظرا لأهمية هذه الولاية باعتبارها الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، حيث تشكل كاليفورنيا 30 % من المندوبين الذين سيتم اختيارهم في هذا اليوم، مما يجعلها حاسمة في السباق.





بدوره علق نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على تصدره نتائج الديمقراطيين في ولاية فيرجينيا، معربا عن تفاؤله في تحقيق الفوز بعدد من الولايات.



