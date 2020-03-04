يحدث اليوم: انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة.. ومعرض زايد للكتاب

يشهد اليوم الأربعاء 4 من مارس 2020 ، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:





القاهرة.. انعقاد اجتماع الدورة العادية الـ153 على مستوى وزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.





القاهرة.. تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية، اجتماعًا على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة الإمارات، ومشاركة السعودية ومصر والبحرين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.





القاهرة .. انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة الذي يعقد في القاهرة لأول مرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر لمدة يومين، بحضور عالمي رفيع المستوى .





الشارقة.. يفتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بمشاركة 64 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين ونخبة من الخبراء يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية.





القاهرة.. تقيم اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، حفل تكريم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بأحد فنادق القاهرة، وسط حضور كبير في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .





القاهرة.. يفتتح رئيس الهيئة العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي، معرض زايد للكتاب، الذي يستمر حتى 14 مارس الجاري.





فيينا.. انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبيب+)، للتحضير لاجتماع 25 وزيرا من أعضاء المنظمة، والمقرر عقده غدا وبعد غد؛ لاتخاذ إجراءات ملائمة تهدف إلى وضع حد لانهيار أسعار النفط الخام بسبب "كورونا".



