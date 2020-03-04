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تعليم

برنامج تدريبي على المهارات الحياتية للتعليم بسيناء من أجل المواطنة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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برنامج تدريبي علي المهارات الحياتية للتعليم بسيناء
أطلقت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، البرنامج التدريبي علي المهارات الحياتية للتعليم من أجل المواطنة بالتعاون المشترك مع منظمة اليونيسيف والهلال الأحمر المصرى، وذلك بمقر المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بالزهور.

يستمر البرنامج لمدة أسبوعين لكل إدارتين تعليميتين على التوالى اعتبارا من2020/3/1 إلى 2020/3/13 م . علي أن يستكمل البرنامج علي باقي الإدارات التعليمية الستة .

وقد بدأ البرنامج التدريب بإدارتى العريش وبئر العبد التعليمية، لاكساب المتدربين  التفكير الإبداعى، و القدرة على توليد الأفكار والكلمات والجمل والعبارات، بما يتيح فهم الواقع الذي يعيشه والتوصل إلى حلول للمشكلات التي تواجهه في حياته.

هذا إلى جانب مدي حاجتنا فى المنازل والمدارس إلى تنمية الطلاقة لدى الأطفال عن طريق تكليفهم بالقيام ببعض الأمور، خاصة كيفية تعلم المهارات علاوة علي تعريف التدريب ما يمكن تطبيقه بعد انتهاء التدريب سواء فى العمل أو فى الحياة الخاصة.

وقد تابع عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بدء فعاليات البرنامج ،وذلك بحضور حمزة رضوان مدير عام التعليم العام، وعمر على مدير فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء تحت إشراف ايهاب الخليلى مدير إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة، أن الفئة المستهدفة بالتدريب، هم رواد الفصول والأخصائين الاجتماعيين، ووكلاء النشاط من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادى على جميع الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة

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