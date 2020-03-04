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أخبار البلد

حدث ليلا.. ياسمين عبد العزيز تعترف بحبها لـ أحمد العوضي.. وحماس تطلب مساعدة مصر.. وإغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:05 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز - أحمد العوضى
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حمادة خطاب
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:


شهد اليوم، ما يمكن أن يُطلق عليه "وصلة ردح" بين "وائل عبد العزيز" شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان الشاب أحمد العوضي، بعد أن قام الأول بنشر رسالة عتاب لشقيقته، بشأن ارتباطهما على مواقع التواصل.


قالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إنه تم إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي؛ بسبب انعدام الرؤية، وذلك عقب ظهور الشبورة المائية.


يأمل نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في تعزيز تقدمه في سباق "الثلاثاء الكبير" على حساب منافسيه الديمقراطيين مثل مايكل بلومبيرج، والسيناتور بيرني ساندرز.


طلبت حركة حماس من مصر دعم قطاع غزة لمواجهة احتمالية تفشي فيروس كورونا في القطاع.

وذكرت قناة "العربية"، نقلا عن مصادرها، أن حماس طالبت مصر بدعم غزة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت أن مصر استجابت للطلب، وأنها سترسل مساعدات طبية وكمامات للقطاع.



يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا، في الواحدة ظهر بعد غدٍ الخميس، في المقر الرئيسي للاتحاد، بحضور رئيسه، عمرو الجنايني، وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي؛ للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).






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