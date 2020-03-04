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أخبار العالم

أنباء عن دخول وزير إيراني المستشفى بسبب كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:23 ص
وزير الصناعة والتجارة
وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني
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أحمد محرم
أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية أنباءً عن دخول وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، مستشفى "مسيح دانشوري" في العاصمة طهران بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 23 نائبا.


وقال عبد الرضا مصري، حسب ما نقلت عنه الصحافة الإيرانية، إنه "ثبت إصابة 23 نائبا بالبرلمان الإيراني، بفيروس كورونا، بعد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة لهم، لأنهم كانوا على اتصال وثيق بأشخاص يحملون الفيروس".

وأضاف مصري: "ننصح النواب الحاليين والمرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بقطع علاقاتهم مع الناس في الوقت الحالي، حتى لا ينقلوا فيروس كورونا المستجد لهم".

وكشف نائب رئيس البرلمان الإيراني، عن إلغاء الاجتماعات الشعبية بين النواب والناس مؤقتا، داعيا المندوبين والناخبين إلى عدم الاتصال بالناس في أثناء عيد النيروز الذي يصادف يوم الـ21 من مارس الجاري.

والسبت الماضي، توفى المرشح الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ21 من فبراير الجاري، عن محافظة جيلان شمال إيران، محمد علي رمضاني دستك، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وفي الأسبوع الماضي، جرى الكشف عن هوية عدد من النواب المصابين بالفيروس، من بينهم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية، مجتبى ذو النوري، والنائب محمود صادقي، والنائبة فاطمة رهبر.
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