بوني: الدوري السعودي الأفضل عربيًا

كشف الإيفواري ويلفريد بوني، مهاجم اتحاد جدة، عن أسباب عودة فريقه لتحقيق النتائج الإيجابية بالدوري السعودي للمحترفين.





وقال بوني، في تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أننا نعمل بجد، ومنذ مباراتنا أمام أولمبيك آسفي بالمغرب تغيرت نفسية الفريق، وحضرت الروح القتالية".





وواصل: "مع قدوم المدرب فابيو كاريلي واصلنا عملنا وتنافسنا بقتالية، ولك أن تشاهد مباراتنا ضد الهلال، لم نكن محظوظين بالتسجيل عندما سنحت لنا الفرص، وتغير ذلك أمام الشباب باستثمارنا للفرص وتحويلها لخمسة أهداف.. عملنا من أجل ذلك، والتوفيق كان حليفنا".





وتابع: "من الصعب القول إنني بلغت قمة عطائي داخل الملعب، لكوني لم ألعب منذ 8 أشهر، وخضت خمس مباريات حتى الآن.. أحتاج للوقت وأتدرب يوميا بأفضل ما أستطيع، محاولا استعادة كامل لياقتي من أجل تقديم عروض إيجابية".





وبخصوص رأيه في الدوري السعودي للمحترفين، قال الإيفواري: "هو الأفضل عربيا، البعض يتصوره سهلا، والأمر ليس كذلك فعلى اللاعب التأقلم مع محيطه، سواء الطقس أو زملائه".





وأضاف: "لعبت 7 مواسم في إنجلترا والأمر مختلف تماما، كانت تمطر دائما هناك.. في السعودية بعد 20 دقيقة فقط من المباراة، أحتاج لتغيير قميصي بسبب الرطوبة، وهو الأمر الذي يستهلك الكثير من الطاقة، لهذا يجب أن تكون مستعدا".





وأردف: "هذا بالإضافة لاختلاف الثقافة ونمط الحياة، وضرورة التأقلم مع ذلك.. الناس لا يعرفون هذا، فالأمر ليس سهلا.. الدوري السعودي يزداد قوة بسبب وجود العديد من اللاعبين الأجانب".





وعن رقصته الشهيرة، أجاب بوني: "لم أفعلها فالوقت ليس مناسبا.. لو كان فارق الأهداف مناسبا ربما كنت رقصت، لكنني بعد تسجيلي للهدف طلبت من زملائي جلب الكرة، لاستئناف اللعب من أجل تحقيق الفوز".





واستكمل: "استشرت بافيتيمبي جوميز قبل قدومي للسعودية، كنا على تواصل دائم، وقبل مجيئي درست العروض والأندية، وتحدثت معه ورشح لي بعض الأسماء".





وأردف: "جوميز قال لي: هناك الهلال لكنني ألعب معه، لهذا من الصعب الانضمام لصفوفه، وهناك الاتحاد ولو أن ترتيبه متأخر ومستواه ليس جيدا حاليا، لكن لديهم أفضل جمهور وهم متعطشون للفوز كالأسد".



