أول تعليق من لامبارد بعد إقصاء ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي

تغنى فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، بلاعبيه بعد الفوز على ليفربول، بهدفين دون رد، في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.





وقال لامبارد، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مستوى مذهلا، لا يمكننا طلب المزيد، أظهرنا الروح والجودة، وكان علينا الدفاع بصورة مميزة للحفاظ على نظافة شباكنا".





وأضاف: "هناك العديد من الإيجابيات والسلبيات في المباريات السابقة، كنا الطرف الأفضل في مباراة السوبر (الأوروبي)، ولكننا تمتعنا بروح أكبر هنا، وتمتعنا بالقليل من الحظ اليوم، ولكن هناك أيضًا تصديات مميزة من كيبا واستغلال لفرصتين".





وتابع: "نحتاج الآن لإقامة اجتماع للتحدث عن المكان الذي نرغب في الذهاب إليه، نحن ليس تشيلسي منذ زمن مضى، نحن في مكان مختلف، ودون العمل الجاد في التدريبات لن نتمكن من إحداث تلك القفزة".





وعلق لامبارد على أداء بيدرو: "مستوى مميز الليلة، بالنظر إلى الموسم بشكل عام، عانى من لحظات صعبة، ولكنه تألق في التدريبات وفي مباراة اليوم".





كما أشاد بجيلمور: "لدي ثقة كبيرة فيه، فإذا كان صغيرا في الحجم بعض الشيء، لكنه كبير في الشخصية، وأظهر ما يتمتع به من مستوى في مباراة الليلة".



