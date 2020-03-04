نجم الأهلي السابق يوجه تحذيرا شديدا للاعبي الفريق قبل مواجهة صن داونز

كشف أسامة عرابي، نجم الأهلي الأسبق، عن فرص الأحمر في الوصول للدور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا.





وفاز الأهلي، على صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين نظيفين، ويحل ضيفا عليه يوم السبت المقبل في مباراة العودة.





وقال عرابي في تصريحات تليفزيونية: "نتيجة لقاء الأهلي أمام صن داونز تعتبر مرضية، خاصة أنها أمام فريق قوي".





وأضاف: "مواجهة الإياب ستكون صعبة للغاية في ظل الأجواء الصعبة في بريتوريا، من حيث المناخ وحضور جماهير المنافس، ولذلك الأهلي مطالب بالحذر الشديد".





وتابع: "الأهلي مطالب بالحرص الزائد في الشوط الأول من عمر اللقاء، خاصة مع الاندفاع الهجومي الكبير المتوقع من المنافس لتعويض خسارة الذهاب".



