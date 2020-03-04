AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الأهلي السابق يوجه تحذيرا شديدا للاعبي الفريق قبل مواجهة صن داونز

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
كشف أسامة عرابي، نجم الأهلي الأسبق، عن فرص الأحمر في الوصول للدور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي، على صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين نظيفين، ويحل ضيفا عليه يوم السبت المقبل في مباراة العودة.

وقال عرابي في تصريحات تليفزيونية: "نتيجة لقاء الأهلي أمام صن داونز تعتبر مرضية، خاصة أنها أمام فريق قوي".

وأضاف: "مواجهة الإياب ستكون صعبة للغاية في ظل الأجواء الصعبة في بريتوريا، من حيث المناخ وحضور جماهير المنافس، ولذلك الأهلي مطالب بالحذر الشديد".

وتابع: "الأهلي مطالب بالحرص الزائد في الشوط الأول من عمر اللقاء، خاصة مع الاندفاع الهجومي الكبير المتوقع من المنافس لتعويض خسارة الذهاب".

واختتم: "الأهلي يمتلك الخبرات والعناصر المميزة القادرة على حسم التأهل والوصول للدور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوبير يقدم روشتة فوز الأهلي على صن داونز ويوجه رسالة لـ الجماهير

أصابني الرعب.. مدافع صن داونز يكشف لـ «صدى البلد» رد فعله عقب معرفته بمواجهة الأهلي

خاص.. مدافع صن داونز يتوعد الأهلي: قادرون على تكرار الخماسية

خاص| مدافع صن داونز عن إصابة مورينا: أخشى مواجهة الأهلي بدونه

أخبار الأهلي.. موقف رمضان صبحي من لقاء العودة أمام صن داونز ومؤمن زكريا يعلق على مساندة الجماهير

ليلة صعبة.. تعليقات صحف جنوب أفريقيا على سقوط صن داونز أمام الأهلي

ترشيحاتنا

شريف أشرف يكشف عن مزوِّر عقده في الأهلي

نجلاء بدر تكشف سبب اعتذارها عن البرنس لـ محمد رمضان

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. تفاصيل ليلة بدأت بـ خناقة وانتهت بـ إعلان حبهما

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

كل ما يخص نفقة الصغير وأجر الحضانة.. تعرف عليها

نشرة الفن | «عايزين نعرف نوع العلاقة عشان سُمعتنا» رسالة شديدة اللهجة من وائل عبد العزيز لـ شقيقته ياسمين.. حسن شاكوش يطيح بـ محمد رمضان من التريند بعد طرح عود البطل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

لأول مرة.. ستروين تقدم Ami أصغر سيارة كهربائية .. صور