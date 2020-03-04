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توك شو

شوقي: تحيا مصر شريك أساسي في تطوير منظومة التعليم.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:44 ص
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم
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شيرين عادل
قال الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم  ، إن صندوق تحيا مصر شريك أساسى للوزارة فى مختلف المجالات التعليمية  ، وتطوير المنظومة وتقديم خدمات تعليمية .

وأوضح  طارق شوقى  ، خلال تقرير خاص ببرنامج صباح البلد ، والمذاع عبر فضائية صدى البلد   ، اليوم الأربعاء   بأن المدارس الابتدائية والإعدادية فى مركز طهطا بسوهاج التى تم تطويرها بالإحلال والتجديد تمت بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وصندوق تحيا مصر ،  ومؤسسة مصر الخير .

ولفت وزير التربية والتعليم ، إلى أن صندوق تحيا مصر له دور كبير فى تطوير منظومة التعليم نفسها خاصة بنظم التعليم الجديدة للمرحلة الثانوية التى تمت بالتعاون معهم .

وأشار طارق شوقى  ، إلى أن مؤسسة مصر الخير تتعاون مع وزارة التربية والتعليم خاصة بقضايا التسرب من التعليم ، والتعليم المجتمعى .

يذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى قام بزيارة محافظة سوهاج لإفتتاح عددأ من المشروعات التنموية المتكاملة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر  ، ومؤسسة مصر الخير.
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