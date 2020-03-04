شوقي: تحيا مصر شريك أساسي في تطوير منظومة التعليم.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ، إن صندوق تحيا مصر شريك أساسى للوزارة فى مختلف المجالات التعليمية ، وتطوير المنظومة وتقديم خدمات تعليمية .





وأوضح طارق شوقى ، خلال تقرير خاص ببرنامج صباح البلد ، والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، اليوم الأربعاء بأن المدارس الابتدائية والإعدادية فى مركز طهطا بسوهاج التى تم تطويرها بالإحلال والتجديد تمت بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وصندوق تحيا مصر ، ومؤسسة مصر الخير .





ولفت وزير التربية والتعليم ، إلى أن صندوق تحيا مصر له دور كبير فى تطوير منظومة التعليم نفسها خاصة بنظم التعليم الجديدة للمرحلة الثانوية التى تمت بالتعاون معهم .





وأشار طارق شوقى ، إلى أن مؤسسة مصر الخير تتعاون مع وزارة التربية والتعليم خاصة بقضايا التسرب من التعليم ، والتعليم المجتمعى .



