بعد فرز 95% من الأصوات.. تعرف على النتائج الجديدة لـ انتخابات الكنيست الـ23

أفادت وسائل الإعلام العبرية، بأنه تم الانتهاء من فرز حوالي 95% من نسبة الأصوات، وذلك بعد فرز أصوات المغلفات المزدوجة الغيابي، في انتخابات الكنيست الـ23.





وقالت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم، الأربعاء، إن النتائج الأولية، أظهرت تقدم حزب الليكود، بحصوله على 36 مقعدا، وهي أعلى نسبة مقاعد بالكنيست.





وبحسب القناة، بينت النتائج، حصول الليكود على 36 مقعدا بالكنيست، وحصول حزب "كاحول لافان" على 32 مقعدا، وحصول القائمة العربية المشتركة، على 15 مقعدا.





وحصل حزب "شاس" على 9 مقاعد، وحصل كل من حزب "يسرائيل بيتنا" و"يهدوت هتوراه" وتحالف "العمل - جيشر - ميرتس" على 7 مقاعد لكل منهم، بينما حصل تحالف "يمينا" على 6 مقاعد.





وأشارت القناة، الى أن النتائج الأولية، تؤكد حصول تيار اليمين متدينين، على 59 مقعدا، وحصول تيار اليسار وسط عرب، على 54 مقعدا، مع بقاء حزب ليبرمان، بمقاعده الـ7 خارج التيارات.