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محافظات

بشرى سارة لأهالي سوهاج بشأن مياه الشرب والصرف الصحي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
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خالد رياض

أعلنت شركة مياه سوهاج عن حصول أعضاء مجلس النواب الحصول على موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإحلال وتجديد ومد وتدعيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز طهطا وجرجا والبلينا و المنشاة بمحافظة سوهاج.

 

صرح بذلك اللواء محمد بدرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه استطاع مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن مركز طهطا الحصول على مبلغ 5 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز طهطا وحصل محمود أبو الخير عضو مجلس النواب عن مركز البلينا على مبلغ 5 ملايين جنيه لمد خدمة الصرف الصحي للمنطقة الصناعية بمدينة البلينا.

 

وحصل محمد اسماعيل الجبالي عضو مجلس النواب عن مركز جرجا على مبلغ 3 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز ومدينة جرجا كما حصل فيصل الشيبانى عضو مجلس النواب عن مركز المنشاة على مبلغ 2 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز المنشاة كما حصل همام العادلي عضو مجلس النواب عن مركز المراغة على مبلغ 2 مليون جنيه لمد خدمة مياه الشرب لقروى مجلس قروى بناويط.

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