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توك شو

طارق شوقى: حملات طبية وعلاجية لطلبة مدارس سوهاج.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:56 ص
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى
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شيرين عادل
قال الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم، إن زيارته لمحافظة سوهاج لافتتاح عددا من المشروعات التنموية المتكاملة بسوهاج تضمنت تكريم عدد من الطلبة الأوائل بمدارس سوهاج.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال تقرير خاص ببرنامج صباح البلد، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه قام خلال زيارته لمحافظة سوهاج لمتابعة حملات الكشف عن البصر للطلبة ضمن مبادرة نور حياة.

وأوضح  أن زيارته شهدت تقديم أجهزة لذوى الإعاقة وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

يذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى قام بزيارة محافظة سوهاج لافتتاح عددا من المشروعات التنموية المتكاملة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. 
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