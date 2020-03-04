AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الجمارك: ملتزمون بكل الإجراءات الوقائية المعتمدة في مواجهة «كورونا»

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
أكد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن المنافذ الجمركية ملتزمة بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بمنظمة الصحة العالمية، بما يضمن حماية البلاد من فيروس كورونا.

وقال كمال نجم، في بيان على هامش مشاركته في اجتماع مديري الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الذى انعقد بالقاهرة، إنه يجرى حاليًا دراسة تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني للشاحنات بالمنافذ الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتيسير حركة الترانزيت وخفض التكاليف، على النحو الذي يساعد في تعزيز الحوكمة والرقابة الجمركية.

وأضاف أن مصر سوف تشارك في مجموعة العمل التي تقرر تشكيلها لإعداد دراسة متكاملة عن تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني بدول إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، بحيث يتم بلورة رؤية مشتركة، وتصور موحد لهذه المنظومة، بما يضمن تعزيز التكامل التكنولوجي لأجهزة التتبع الإلكتروني داخل الإقليم، على النحو الذي يسهم في تقليص تكاليف حركة الترانزيت.

وشدد على تحفيز الإدارات الجمركية بدول الإقليم لتبادل المعلومات في مجال مكافحة التهرب الجمركي؛ لكشف أحدث وسائل التحايل، بما يمكننا جميعًا من إحباط كل محاولات التهريب، والحفاظ على مقدرات أوطاننا ومواطنينا.

كان كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية أكد، في اجتماع مديري الجمارك بمنظمة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، أهمية دور الإدارات الجمركية في مواجهة فيروس «كورونا» والحد من انتشاره، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.

وقال الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك بمملكة البحرين، نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية، الممثل الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن البرنامج التدريبي للإقليم سوف يركز خلال المرحلة المقبلة على زيادة عدد الخبراء الجمركيين المعتمدين بمنظمة الجمارك العالمية لدعم الإقليم في كل مناحي العمل الجمركي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: النافذة الواحدة تخضع للتطوير المستمر خاصة النظام الإلكتروني

وزير المالية للمستخلصين الجمركيين ببورسعيد: «النافذة الواحدة» تخضع للتطوير المستمر خاصة النظام الإلكترونى.. كلنا شركاء فى إنجاح المنظومة الجديدة.. ومزايا تحفيزية لـ «القائمة البيضاء»

جمارك مصر وبيلاروسيا تبحثان أولويات التعاون المشترك

ترشيحاتنا

حماس تطلب من مصر المساعدة لمواجهة شبح كورونا.. تفاصيل

بعد فرز 95% من الأصوات.. تعرف على النتائج الجديدة لـ انتخابات الكنيست الـ23

صابر والعشاء الأخير.. قاتلة زوجها بالقليوبية : حياتى كانت ضرب وإهانة وذل

نجم الأهلي بديل حجازي في منتخب مصر.. تفاصيل

شوبير يعلن سر تأخر غياب رمضان صبحي الطويل واستبعاده من مباراة صن داونز

تحذير من الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا في حالة الطقس.. وأمطار الجمعة المقبل.. فيديو

AdvertisementS

الحل مصري.. مجدي بدران:١٠ مستشفيات في ووهان بالصين تعالج كورونا بعلاج الملاريا المصري ونسبة الشفاء ٧٦٪.. فيديو

ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك

مش انت اللى تتجوزها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفتح النار مجددا على أحمد العوضى

هو أنا شفت راجل.. حقيقة رد أحمد العوضي على شقيق ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

صابر والعشاء الأخير.. قاتلة زوجها بالقليوبية : حياتى كانت ضرب وإهانة وذل

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

فيديو ساخر.. مي كساب: «آدي آخرة القعدة من غير شغل يا نقابة»

أخبار الرياضة | شوبير يعلن سر غياب رمضان صبحي الطويل.. النقاز يهاجم مرتضى منصور.. فيفا يعمق جراح ليفربول

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. تفاصيل ليلة بدأت بـ خناقة وانتهت بـ إعلان حبهما

بعد فتح باب الخروج.. تعرف على شروط المعاش المبكر للموظفين

نجم الأهلي بديل حجازي في منتخب مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

لأول مرة.. ستروين تقدم Ami أصغر سيارة كهربائية .. صور