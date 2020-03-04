الجمارك: ملتزمون بكل الإجراءات الوقائية المعتمدة في مواجهة «كورونا»

أكد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن المنافذ الجمركية ملتزمة بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بمنظمة الصحة العالمية، بما يضمن حماية البلاد من فيروس كورونا.





وقال كمال نجم ، في بيان على هامش مشاركته في اجتماع مديري الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الذى انعقد بالقاهرة، إنه يجرى حاليًا دراسة تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني للشاحنات بالمنافذ الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتيسير حركة الترانزيت وخفض التكاليف، على النحو الذي يساعد في تعزيز الحوكمة والرقابة الجمركية.





وأضاف أن مصر سوف تشارك في مجموعة العمل التي تقرر تشكيلها لإعداد دراسة متكاملة عن تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني بدول إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، بحيث يتم بلورة رؤية مشتركة، وتصور موحد لهذه المنظومة، بما يضمن تعزيز التكامل التكنولوجي لأجهزة التتبع الإلكتروني داخل الإقليم، على النحو الذي يسهم في تقليص تكاليف حركة الترانزيت.





وشدد على تحفيز الإدارات الجمركية بدول الإقليم لتبادل المعلومات في مجال مكافحة التهرب الجمركي؛ لكشف أحدث وسائل التحايل، بما يمكننا جميعًا من إحباط كل محاولات التهريب، والحفاظ على مقدرات أوطاننا ومواطنينا.





كان كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية أكد، في اجتماع مديري الجمارك بمنظمة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، أهمية دور الإدارات الجمركية في مواجهة فيروس «كورونا» والحد من انتشاره، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.





وقال الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك بمملكة البحرين، نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية، الممثل الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن البرنامج التدريبي للإقليم سوف يركز خلال المرحلة المقبلة على زيادة عدد الخبراء الجمركيين المعتمدين بمنظمة الجمارك العالمية لدعم الإقليم في كل مناحي العمل الجمركي.



