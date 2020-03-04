مانشستر سيتي في ضيافة شيفيلد وينزداي بـ كأس الاتحاد الإنجليزي.. الليلة

يحل فريق مانشستر سيتي، ضيفًا على نظيره شيفيلد وينزداي، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، بدور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





ويدخل مانشستر سيتي المباراة، بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما فاز على ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما توج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، للموسم الثالث على التوالي، بعد التغلب في المباراة النهائية على أستون فيلا بنتيجة 2-1.





ويتطلع مانشستر سيتي لمواصلة مسيرته في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، و سعيه للتتويج ببطولتي الكأس ودوري أبطال أوروبا أيضًا، بعدما فشل في الحفاظ على لقب البريميرليج الذي سيطر عليه في آخر عامين، بعد أن ابتعد عن ليفربول المتصدر بفارق 22 نقطة.





في المقابل، يتطلع شيفيلد وينزداي لتفجير مفاجأة الفوز على مانشستر سيتي، لكنه يدرك جيدًا أن مهمته لن تكون سهلة أمام خصم قوي مثل السيتزن، أقوى الفرق في الدوري الإنجليزي وأوروبا.



