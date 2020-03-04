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ثقافة

قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين فى أداء العمرة.. تعرف عليها

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
أعلنت وزارة السياحة والسفر أن اللجنة العليا للعمرة والحج في اجتماعها الأخير، اتخذت عدة قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين فى اداء مناسك العمرة وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج في ظل قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتًا .

وأوضح  مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بان اللجنة قررت تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين بالمملكة العربية السعودية للوقوف على الإجراءات الخاصة باسترداد الشركات السياحية المصرية للمبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات .

علي ان تتحمل شركة السياحة المسئولية الكاملة تجاه المواطن في حالة الغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته ، وتكليف الغرفة بحل أي خلاف قد ينشأ بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار .

وأكد مجدي شلبي ان اللجنة العليا للحج والعمرة سوف تكون فى حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الموقف لحين ورود أي شعارات أخرى من الجانب السعودي بشأن استئناف رحلات العمرة.
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