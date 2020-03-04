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فن

بدء التحضير للجزء الرابع من فيلم Bad boys

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:32 ص
Bad boy
Bad boy
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شروق ابراهيم
كشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن شركة سوني بدأت التحضير لتقديم جزء رابع من فيلم Bad boys للنجم العالمي ويل سميث ومارتن لورانس بعد طرح الجزء الثالث له منذ شهرين. 

في الولايات المتحدة الأمريكية حصد الفيلم 208 مليون دولار أمريكي أما في أفريقيا وآسيا وأوروبا جاءت إيراداته 197 مليون دولار أمريكي. 

الفيلم بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز ومن إخراج المغربيان عادل العربى وبلال فلاح وهما حاصلان على الجنسية البلجيكية لكنهما من أصول مغربية.

الفيلم تدور أحداثه حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.
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