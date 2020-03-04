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حملات رقابية مفاجئة فى محافظة الأقصر لمتابعة خدمات المواطنين..فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:09 ص
محافظة الأقصر لمتابعة
محافظة الأقصر لمتابعة خدمات المواطنين
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ريهام فيكتور
قال محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، إن الحملات الرقابية المفاجئة بالأقصر بدأت بالتعاون مع الجهات الرقابية للتأكيد على وصول الخدمة للمواطنين بجميع المجالات بأسهل الطرق .

وأضاف محمد عبد القادر خيرى عبر الهاتف ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية " اكسترا نيوز "، أن يوم الاثنين الماضي قمنا بعمل حملات مرور على مجال التعليم والتأكيد على 4 مدارس بمدينة البياضية بتواجد الطلاب والمدرسين ونظافة المدرسة .

واشار نائب محافظ الأقصر ،الى أننا نحاول التأكيد على الاحتراس الفيروسات واتخاذ بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية منها ، لافتا الى أنه تم المرور على عدد من المراكز الطبية الغير مرخصة و اغلاقها فى مجال الطب البيطرى .

وتابع أنه تم  التحرير على عدد من المخابز، إضافة الى التحرير على عدد من المخالفات الموجودة بمحافظة الأقصر بهدف متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد أنه فى مجال خدمة المواطنين يقبل  شكوى المواطن فهي أساس بدء الحملات و التقدم والارتقاء بجودة الخدمات ، منوها الى اننا نمتلك مراكز التكنولوجيا التى تتلقى الشكاوى من المواطنين الكترونيا أو تقديم الشكوى كتابًا لديوان عام محافظة الأقصر .

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