حملات رقابية مفاجئة فى محافظة الأقصر لمتابعة خدمات المواطنين..فيديو

قال محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، إن الحملات الرقابية المفاجئة بالأقصر بدأت بالتعاون مع الجهات الرقابية للتأكيد على وصول الخدمة للمواطنين بجميع المجالات بأسهل الطرق .





وأضاف محمد عبد القادر خيرى عبر الهاتف ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية " اكسترا نيوز "، أ ن يوم الاثنين الماضي قمنا بعمل حملات مرور على مجال التعليم والتأكيد على 4 مدارس بمدينة البياضية بتواجد الطلاب والمدرسين ونظافة المدرسة .





واشار نائب محافظ الأقصر ،الى أننا نحاول التأكيد على الاحتراس المرور على عدد من المراكز الطبية الغير مرخصة و اغلاقها فى مجال الطب البيطرى . التأكيد على الاحتراس الفيروسات واتخاذ بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية منها ، لافتا الى أنه تم





وتابع أنه تم التحرير على عدد من المخابز ، إضافة الى التحرير على عدد من المخالفات الموجودة بمحافظة الأقصر بهدف متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين .





وأكد أنه فى مجال خدمة المواطنين يقبل شكوى المواطن فهي أساس بدء الحملات و التقدم والارتقاء بجودة الخدمات ، منوها الى اننا نمتلك مراكز التكنولوجيا التى تتلقى الشكاوى من المواطنين الكترونيا أو تقديم الشكوى كتابًا لديوان عام محافظة الأقصر .



