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فن

نبيل طلعت يرد على بيان محامي يوسف معاطي: "لدينا تسجيلات بالتهديدات"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:23 ص
يوسف معاطى
يوسف معاطى
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أحمد إبراهيم

تقدم محامي المهندس نبيل طلعت وهبة، بمذكرة للنيابة رد فيها على دفوع محامي الكاتب والسيناريست يوسف معاطي جاء فيها : "أولا : نحن نتهم الأستاذ  يوسف فى قضية جنائية وليست مدنية وهى جنحة النصب . وهو عكس ما قاله المحامي في بيانه الرسمي أو دفوعه أمام النيابة.


وأضاف: "ثانيا محامي الأستاذ يوسف معاطي رد في النيابة بطلب رفع  قضية مدنية  اسمها (دعوى  تسوية)، وهذه الدعوى تنظر  بين اثنين لا يعرفون حسابهم معا وكم مطلوب منهم دفعه والغرض منها التسويف واطالة الوقت . لكن نحن نعرف بالمليم كم لنا عند الأستاذ يوسف معاطي وكله مثبت بالوثائق والمستندات". 

 

وتابع: "ثانيا نحن انتهينا من المبنى وتشطيباته بالكامل منذ أكثر من عام كام وهو من يتهرب من دفع ما عليه متعللا بسفره مع ابنته التي تدرس بالخارج.. وثالثا  هو  لم  يدفع  ثمن الخامات التي تم شراؤها بناءا على طلبه من خارج العقد وهى التماثيل والرخام المستورد والسيراميك  الإسباني والتكييفات ومثبت أسعارها بالفواتير وتركيبها بالمبنى بالصور، مكتوب بالعقد نص صريح  أن تلك الخامات يتم شراؤها من خلالنا وتتم المحاسبة عليها بمجرد وصولها للمبنى وقبل التركيب حتى، ورابعا: يوجد فوق الخمسين شاهد الذين حضروا تنفيذ المبنى من عمال ومهندسين والمقاولين الباطن".

وقال: "يوجد  لدينا تقرير من المهندسين الذين استلموا الأعمال  مننا قبل أن يغيروها لسبب لا نعلمه، وبالمناسبة هو من هددنا بالتنكيل وبمنع الشغل عنا فى مصر  كلها  . وقمنا بعمل  محضر بذلك يوم ١٧ نوفمبر ٢١٠٩ فى   قسم ثان الشيخ زايد  ولدينا تسجيلات بالتهديدات" .


كانت النيابة قد استعجلت النيابة مساء امس تحريات قسم الشيخ زايد في شكوى المهندس نبيل طلعت كامل وهبة والتي يطالب فيها الكاتب والسيناريست يوسف معاطي بسداد مبلغ مليون و٨٠٠ ألف جنيه باقي مستحقاته عن بناء وتشطيب فيلته الخاصة وبعض البنود الأخرى الخارج العقد ومثبت تركيبها وشرائها بفواتير رسمية واتهم نبيل الكاتب في محضر رقم ٩٣٨ بالنصب والاحتيال.

النيابة استمعت لدفوع معاطي من خلال أربعة محامين أرسلهم الكاتب نيابة عنه لسفره خارج مصر. واستمعت لأقوال نبيل مرة أخرى والتي أكد فيها ان القضية جنائية وليست مدنية.

وكان السيناريست قد اتفق مع شركة المقاولات المملوكة لنبيل على بناء فيلا في بيته بالشيخ زايد تكلفت ٤ مليون و٩٠٠ الف جنيه دفع منها معاطي حتى الآن ٣ مليون و١٠٠ ألف جنيه ومنذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن يحاول نبيل الحصول على باقي مستحقاته بلا جدوى. 

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