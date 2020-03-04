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توك شو

استشاري مناعة للمواطنين: أكثروا من تناول البصل..وابتعدوا عن الشيشة..فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:13 ص
ابعدوا عن الشيشة
ابعدوا عن "الشيشة"
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه يفضل الابتعاد عن التجمعات البشرية والمزدحمة وهذه لتجنب الإصابة بأي مرض أو فيروس.


 وتابع الدكتور مجدي بدران، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أنه يجب علينا تناول كثير من الأطعمة التي تساعد على رفع المناعة لأن كل نسب الوفيات سجلت لمن كانوا يعانون من نقص المناعة، والامتناع تمامًا عن التدخين وسجل المدخنين أعلى نسبة في الإصابة بالمرض.


وأضاف الدكتور مجدي بدران معقبًا "بطلوا شرب سجاير"، وأن الأرجيلة واحدة من الكوارث في الدول العربية وتساعد على تفشي المرض بسرعة فائقة وهناك دولة مثل الكويت بعد تسجيل عدد كبير من الوفيات في وقت قصير منعت الأرجيلة تمامًا.


وأوضح أن الطبقة المتوسطة أو البسيطة هم أكثر المواطنين الذين يتمتعون بمناعة قوية معلقًا: "دول ميتخافش عليهم عشان عندهم مناعة سوبر"، وهذا لتناول الكثير من البصل في الطعام والخضروات وهي مضادات حيوية طبيعية.

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