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اقتصاد

باستثمارات 2 مليار جنيه.. محاكاة حقيقية للتجربة الإيطالية العقارية بمصر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية عن إطلاق مرحلة جديدة لمشروعها بالقاهرة الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه.


 وقال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى لمصر إيطاليا العقارية، إن المشروع الجديد يحقق مفهوما متكاملا للحياة ويقدم نموذج محاكاة حقيقيا لحياة المدينة وسط الطبيعة، وإن فكرة المرحلة مستوحاة من الحديقة الإيطالية الأشهر "LA SILA" التى تشتهر بالمناطق الخضراء الشاسعة والمناظر الطبيعية الخلابة، وذلك تماشيا مع سياسة مصر إيطاليا العقارية لتطبيق معايير الابتكار في كل مشروعاتها، والتي تحقق حياة المدن مع توفير عناصر ومقومات الطبيعة.


وأكد حرص مصر إيطاليا العقارية على أن تكون دائما صاحبة السبق في تقديم كل ما هو جديد في مفهوم الحياة في المدن الجديدة، كما أنها تتبنى فلسفة خاصة تقوم على الابتكار والإبداع، وتوفر لعملائها أحدث المشروعات التي تعكس الاتجاهات الجديدة والعصرية في تصميماتها المختلفة.


يذكر أن مشروع البوسكو سيتي بمستقبل سيتي القاهرة الجديدة تقوم فكرة تصميمه على إنشاء مجتمع متكامل منغمس في الطبيعة، ويحتوي على مناظر طبيعية خلابة شبيهة بطبيعة وغابات شجرية، بالإضافة إلى منطقة متعددة الاستخدامات تقع في قلب المشروع وتطل أيضًا على المساحات الخضراء التى يتوسطها النهر الأخضر لتصبح الوجهة الأولى والحصرية لمحبي الطبيعة.

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