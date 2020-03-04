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سيارات

شاهد.. الفنانة السورية سوزان نجم الدين تظهر مع مرسيدس بـ 8 ملايين يورو.. تعرف عليها

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:28 ص
سوزان نجم الدين تظهر
سوزان نجم الدين تظهر مع سيارة بـ 8 مليون يورو
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كريم جمال
اعتادت الفنانة السورية سوزان نجم نشر صور على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" لتشاركها مع جمهورها، إلا أنها نشرت منذ ساعات قليلة ظهرت فى إطلالة مختلفة مع سيارة كلاسيكية بتوقيع Mercedes-bens 680 s .

كانت سيارة mercedes -bens 680 s، ظهرت في معرض بيبل بيتش 2012 بعد اختفاء دام لسنوات، والتى تأتي بدون سقف تمامًا، مع زجاج أمامي منخفض، وفرش جلدي داخلي، بالإضافة إلى تطعيمات خشبية بتصاميم مبدعة.

جدير بالذكر أنه في عام 1929 اشترى بارون النفط فريديريك هنري بيدفورد السيارة، من معرض نيويورك للسيارات، وظلت ملكا لعائلته حوالي 75 عامًا، والتى يتراوح سعرها حاليًا من 6.5 إلى 8 ملايين يورو.

من ناحية أخرى، حازت صورة الفنان السورية سوزان نجم الدين على إعجاب الكثيرين من متابعيها، وانهالت عليها التعليقات التى أعجبت بإطلالتها الأخيرة مع وحش مرسيدس الكلاسيكية.
شاهد.. الفنانة السورية سوزان نجم الدين تظهر مع مرسيدس بـ 8 ملايين يورو.. تعرف عليها
شاهد.. الفنانة السورية سوزان نجم الدين تظهر مع مرسيدس بـ 8 ملايين يورو.. تعرف عليها
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