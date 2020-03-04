الدفاع التركية تعلن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين في منطقة إدلب بسوريا.





وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن تركيا تنتهك القانون الدولي عبر زيادة عدد قواتها في إدلب.





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وقالت الوزارة إن العملية العسكرية التي نفذها الجيش السوري أدت إلى تراجع مسلحي جبهة النصرة في حلب وطريق إم 5.





وأضافت أن العملية العسكرية في إدلب كانت ردًا على هجمات الإرهابيين على المدنيين وعلى قاعدة حميميم.



