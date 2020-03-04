رئيس جامعة سوهاج يتابع الدورات التدريبية للطلاب بمركز ريادة الأعمال المجتمعية

تابع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج فعاليات ورش العمل التدريبية للطلاب بمركز ريادة الأعمال المجتمعية، حيث تفقد تدريبات المجموعة الثانية بالمستوي الأول من الدورات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت، لتدريب الطلاب على مفهوم ريادة الأعمال المجتمعية وكيف تصبح رائد أعمال ناجح.





وقال رئيس الجامعة إن الدورات تنظمها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية داخل مركز ريادة الأعمال المجتمعية (حاضنة الأعمال)، والذى تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية الإدارة العامة للجامعات.





وأضاف أن المركز يتبنى جميع المبادرات الشبابية المجتمعية من طلاب الجامعة، وذلك لتفعيل دور الشباب في التنمية المجتمعية للمساهمة في ايجاد حلول بعض المشكلات لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى رفع المستوى الثقافي والفكري وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين الطلاب، مشيرًا إلى أن المتدربين سوف يحصلون على شهادات معتمدة، وأفكار ريادية جديدة تؤهلهم لخوض المسابقات الداخلية والقمية، والتى تتيح لهم أفاق عملية مبتكرة في حياتهم ما بعد الجامعية، وتأهيلهم لسوق العمل.





وأوضح إسماعيل الظهري، مدير رعاية الشباب المركزية، أن المجموعة الثانية تضم ٣٠ طالبا وطالبة، وتستمر التدريبات على مدار ٥ أيام متواصلة، حيث يقوم بالتدريب مدربون متخصصون من وزارة الشباب والرياضة، لافتًا إلى أن المشروعات المتميزة ستشارك في تصفيات على مستوى الجامعات المصرية لاختيار أفضل 3 جامعات وضمها إلى حاضنة ريادة الجيل الخاص بوزارة الشباب والرياضة، وذلك لتوفير الدعم اللوجستي والتقني لهم.