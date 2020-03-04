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أخبار العالم

الكويت: لم نسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:33 ص
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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شيماء مصطفى
أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، أن البلاد لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة د. بثينة المضف إن المصابين في صحة جيدة، عدا حالتين أدخلتا إلى العناية المركزة، حيث تعانيان من أمراض مزمنة. 

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أنه تم انتهاء فترة الحجر الالزامي على إحدى الحالات وخروجها من منتزه الخيران، أمس، ولم تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الثلاثاء، على لسان د. بثينة المضف، أن البلاد لم تسجل أي حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن الفريق الطبي يقوم بالإشراف ومتابعة الحالات المؤكدة في المستشفى المخصص لذلك. 

وقالت المضف خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن الوزارة تواصل اتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من الانتشار السريع للفيروس»، مشيرة إلى أن احتواءه يتطلب إجراءات منسقة وهو ما تقوم به بالتعاون مع كل جهات الدولة المختلفة.

وشددت على الدور المهم الذي يلعبه المجتمع في احتواء المرض، وباتباع الإجراءات الصحية والالتزام بما تعلنه الوزارة من إجراءات، كالالتزام بالحجر المنزلي وتجنب الإشاعات والسفر.
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