المطارات المصرية تواجه كورونا 2020.. فحص إجباري للركاب القادمين.. تطهير وتعقيم الطائرات ووسائل النقل.. منشورات إرشادية لتوعية العاملين.. وغرفة مركزية لمتابعة تنفيذ الخطة الوقائية

وزارة الطيران:

تدشين غرفة عمليات مركزية لمتابعة إجراءات الخطة الوقائية

فحص طبي إجباري لجميع الركاب القادمين إلى مصر من الخارج

إلزام العاملين بجميع المطارات وعلى متن الطائرات بتنفيذ تعليمات الحجر الصحى

اتخاذ أعلى المعايير الوقائية فى التعامل مع الركاب والتعامل مع حالات الاشتباه

إجراء الفحص الطبى على الركب الطائر وتطهير وتعقيم جميع الطائرات

توزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين للتوعية حول فيروس كورونا





سلسلة من الإجراءات المكثفة اتخذتها وزارة الطيران المدني، على مستوى المطارات المصرية والشركات التابعة للوزارة، خلال الساعات القليلة الماضية، حيال أزمة فيروس كورونا المتفشي في عدد من دول العالم، وسط مخاوف وتحذيرات من جميع الدول من انتشار الوباء القاتل.





وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة بإدارة الحجر الصحي وجميع الجهات المعنية، رفعت أقصى درجات الاستعدادات بجميع المطارات المصرية واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية، وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.





وأكدت وزارة الطيران المدنى، أنه منذ ظهور الفيروس وضعت فى مقدمة أولوياتها الاهتمام برفع مستوى الوعى الصحى والوقائى لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة، وكذلك الاهتمام بالحفاظ على سلامة وصحة العاملين لطبيعة عملهم الخاصة والركاب والمسافرين من مختلف أنحاء العالم عبر المطارات المصرية.





ويتم التنسيق بشكل يومى ومستمر مع جميع الجهات المعنية، لمتابعة الموقف أولًا بأول للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ومتابعة تنفيذ الخطة الاحترازية التى وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس من خلال إجراء الفحص الطبي الإجباري على جميع الركاب القادمين إلى مصر من الدول التي انتشر بها الفيروس من خلال مكاتب الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة المتواجدة بالمطارات المصرية والمزودة بجميع الاستعدادات والمستلزمات الطبية الخاصة بالفحص الطبى.





كما قامت جميع المطارات المصرية وكذا الشركة الوطنية مصر للطيران بإلزام جميع العاملين بجميع المطارات وعلى متن الطائرات بتنفيذ تعليمات الحجر الصحى واتخاذ أعلى المعايير الوقائية فى التعامل مع الركاب، وقد تم تدريبهم على التعامل مع حالات الاشتباه، وتقوم إدارات السلامة والصحة المهنية بمتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة بجميع صالات المطارات لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية.





هذا بجانب إجراء الفحص الطبى على الركب الطائر وتطهير وتعقيم جميع الطائرات ومختلف وسائل النقل التى تعمل بالمطارات والتخلص الآمن من النفايات وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العالمية، هذا بالإضافة إلى توزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين الخاصة بهذا الفيروس، وتم تعميمها على جميع المطارات.





وخصصت وزارة الطيران المدني، غرفة عمليات مركزية لمتابعة ورصد حركة الركاب على مدار الـ ٢٤ ساعة بجميع المطارات ومراقبة تنفيذ الخطة الوقائية، والتأكد من تطبيق جميع الوسائل الاحترازية لتأمين جميع المطارات المصرية والتصدى لتسلل كورونا المستجد إلى البلاد.



