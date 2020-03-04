AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

علماء فلك صينيون يكتشفون كويكبا جديدا يقترب من الأرض مايو المقبل

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم اكتشاف كويكب جديد في نهاية الشهر الماضي، وسط توقعات بتحليقه بالقرب من الأرض أوائل مايو المقبل.


وقال "تشاو هاي بين"، رئيس فريق أبحاث تلسكوب مسح الأجسام القريبة من الأرض في مرصد الجبل الأرجواني التابع للأكاديمية - في تصريح اليوم، الأربعاء - إن الكويكب الجديد تمت تسميته بـ 2020DM4، وإنه يقترب من الأرض في الوقت الراهن، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أن أقرب مسافة بين الكويكب والأرض ستكون حوالي 35ر7 مليون كيلومتر، وهناك بعض التهديدات المحتملة، ولكن لا داعي للقلق بشأنها.


وتابع تشاو أن علماء الفلك استخدموا التلسكوب الصيني لمسح الأجسام القريبة من الأرض، الذي يقع في شيوييى بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين واكتشفوا في 26 فبراير الماضي جسما معتما متحركا تختلف سرعته الظاهرية وهو لكويكب في حزام الكويكبات الرئيسي.


وأشار إلى أن الأكاديمية أبلغت مركز الكواكب الصغرى التابع للاتحاد الفلكي الدولي وتقاسموا المعلومات مع بلدان أخرى، وبعد ذلك، شارك 11 تلسكوبا آخر في أنحاء العالم في تعقب الكويكب ورصده.

Advertisements

ترشيحاتنا

فى اليوم العالمى لمكافحة السمنة.. 5 عادات صحية تخلصك من الوزن بشكل نهائي

ساعته بـ 500 دولار.. حكاية مليكة أشهر شيميل مع الأثرياء العرب بالجيزة

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي.. فيديو

بتشجيع من عائلته.. طفل 11 عاما يقود سيارة والشرطة توقفه.. تفاصيل

صابر والعشاء الأخير.. قاتلة زوجها بالقليوبية : حياتى كانت ضرب وإهانة وذل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب عملية سرقة.. لص يستخدم "صنارة" لسرقة قلادة من محل مجوهرات.. شاهد

بتشجيع من عائلته.. طفل 11 عاما يقود سيارة والشرطة توقفه.. تفاصيل

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي