علماء فلك صينيون يكتشفون كويكبا جديدا يقترب من الأرض مايو المقبل

أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم اكتشاف كويكب جديد في نهاية الشهر الماضي، وسط توقعات بتحليقه بالقرب من الأرض أوائل مايو المقبل.









وقال "تشاو هاي بين"، رئيس فريق أبحاث تلسكوب مسح الأجسام القريبة من الأرض في مرصد الجبل الأرجواني التابع للأكاديمية - في تصريح اليوم، الأربعاء - إن الكويكب الجديد تمت تسميته بـ 2020DM4، وإنه يقترب من الأرض في الوقت الراهن، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أن أقرب مسافة بين الكويكب والأرض ستكون حوالي 35ر7 مليون كيلومتر، وهناك بعض التهديدات المحتملة، ولكن لا داعي للقلق بشأنها.









وتابع تشاو أن علماء الفلك استخدموا التلسكوب الصيني لمسح الأجسام القريبة من الأرض، الذي يقع في شيوييى بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين واكتشفوا في 26 فبراير الماضي جسما معتما متحركا تختلف سرعته الظاهرية وهو لكويكب في حزام الكويكبات الرئيسي.









وأشار إلى أن الأكاديمية أبلغت مركز الكواكب الصغرى التابع للاتحاد الفلكي الدولي وتقاسموا المعلومات مع بلدان أخرى، وبعد ذلك، شارك 11 تلسكوبا آخر في أنحاء العالم في تعقب الكويكب ورصده.



