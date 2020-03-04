الصحة الكويتية: الإجراءات الوقائية بحق القادمين من مصر و9 دول أخرى «مؤقتة»

كدت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الأربعاء) أن الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها إزاء القادمين من مصر والدول التسعة الأخرى، هى إجراءات مؤقتة في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).





وقالت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف – في المؤتمر الثامن لوزارة الصحة الكويتية – أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، لاصدار تعميم لجميع المسافرين الوافدين القادمين من مصر، والفلبين، والهند، وبنجلاديش، وسوريا، وأذربيجان، وتركيا، وسيريلانكا، وجورجيا، ولبنان، لإجراء فحص طبي "شهادة - PCR"، يؤكد خلوهم من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) قبل دخلوهم إلى الكويت؛ وذلك اعتبارا من يوم 8 مارس المقبل.





وأوضحت أن شهادة الخلو من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، يجب أن تكون صادرة من المراكز الصحية المعتمدة من قبل سفارات الكويت في تلك الدول، مضيفة أنه في حال عدم وجود سفارة كويتية في احدى الدول العشر، يجب اعتماد الشهادة من قبل السلطات الصحية في هذه الدولة.





وأضافت أنه بعد اثبات خلو القادم إلى الكويت من الفيروس، سيتم إعادة تقييم وضعه الصحي لدى وصوله إلى البلاد، من خلال قياس درجة حرارته، والتأكد من عدم ظهور أية أعراض مرضية عليه، ثم اخضاعه للمراقبة الوقائية لمدة 14 يوما، مع حقه في ممارسة عمله اليومي فقط، بعيدا عن الأنشطة غير الضرورية.





وفيما يتعلق بالمعيار الذي اعتمدت عليه وزارة الصحة الكويتية، لتحديد الدول العشر، أوضحت المضف أنه تم تصنيف هذه الدول بناء على سرعة انتشار الفيروس بها، والمعلومات الواردة من منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، وتقييم الأوضاع الصحية بشكل عام في كل دولة من الدول العشرة.



