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أخبار العالم

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء الهندي يعلن عدم مشاركته في احتفالات الربيع

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:50 ص
أ ش أ
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عزمه عدم المشاركة في مهرجان الألوان "هولي" الذي يقام كل عام للاحتفال ببداية فصل الربيع، وذلك كإجراء احترازي في ظل تفشي فيروس "كورونا".

وقال مودي - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم /الأربعاء/ - إنه استند في قراره لنصيحة الخبراء في جميع أنحاء العالم بتجنب التجمعات العامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند 28 حالة، ستة منهم من عائلة واحدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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