بسبب كورونا.. رئيس الوزراء الهندي يعلن عدم مشاركته في احتفالات الربيع

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عزمه عدم المشاركة في مهرجان الألوان "هولي" الذي يقام كل عام للاحتفال ببداية فصل الربيع، وذلك كإجراء احترازي في ظل تفشي فيروس "كورونا".





وقال مودي - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم /الأربعاء/ - إنه استند في قراره لنصيحة الخبراء في جميع أنحاء العالم بتجنب التجمعات العامة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند 28 حالة، ستة منهم من عائلة واحدة.



